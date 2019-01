’Ontwerpers vinden Bebe Rexha te dik voor rode loper-jurk’

Ze legt uit dat artiesten normaalgesproken designers benaderen om een jurk op maat te laten maken voor op de rode loper. „Mijn team en ik zijn naar veel ontwerpers gegaan. Maar heel veel van hen willen mij niet kleden, omdat ze me te groot vinden. Ze hebben letterlijk gezegd dat ik te groot ben. En als maat 6-8 (38-40 in Nederlandse maten, red.) al te groot is, dan weet ik niet wat ik jullie nog moet zeggen, dan wil ik jullie f*cking jurken niet eens meer dragen”, aldus een verslagen ogende Bebe in de video.

In het bijschrift roept ze ontwerpers op om vrouwen juist aan te moedigen om van hun lichamen te houden. „We zijn mooi in elke maat. Klein of groot!” En, zo eindigt ze vastbesloten: „Mijn maat 8-kont gaat zeker naar de Grammy’s”