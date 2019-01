Meghan’s oude serie Suits stopt na negen seizoenen

De serie komt uit de koker van Aaron Korsh en is sinds 2011 op tv te zien. „Suits heeft bijna tien jaar lang een belangrijke rol gespeeld in het DNA van ons netwerk”, aldus Chris McCumber, directeur van USA Network. „We willen Aaron Korsh en de hele Suits-familie oprecht bedanken voor hun enorme creativiteit, toewijding en steun.”

Korsh heeft in een verklaring laten weten dat hij ernaar uitkijkt om fans van de serie te verrassen met de laatste afleveringen. Het laatste seizoen bestaat naar verluidt uit tien episodes. Wanneer deze in Nederland te zien zal zijn, is nog onbekend.

Het eind van de serie komt daarmee twee seizoenen nadat Meghan Markle, die jarenlang het personage van Rachel Zane speelde, haar rol in Suits opgaf voor haar huwelijk met de Britse prins Harry. Zij maakte het zevende seizoen nog af.