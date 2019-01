’Kim Kardashian moet The Situation bevrijden’

„Mike is echt veranderd en een geweldig persoon voor de gemeenschap”, zegt Vinny tegen TMZ. „Hij praat met verslaafde kinderen en hij is een ’evangelist’ van herstel. Hij is beter af buiten de gevangenis, want dan kan hij mensen helpen.” Ga ermee aan de slag, besluit Vinny zijn pleidooi aan Kim.

The Situation moet acht maanden brommen wegens belastingontduiking.

Vinny richt zich specifiek op Kim, omdat zij er eerder voor zorgde dat de levenslange celstraf van Alice Johnson, veroordeeld voor drugshandel, werd omgezet in een vervroegde vrijlating.

