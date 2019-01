Weezer komt met onverwachte coveralbum

Op The Teal Album giet Weezer onder meer nummers als Africa van Toto, Billie Jean van Michael Jackson, Take On Me van a-ha en TLC’s No Scrubs in een nieuw jasje.

De band, onder andere bekend van de hit Buddy Holly uit 1995, kwam op het idee om een coveralbum te maken na het succes van hun vertolking van Toto’s Africa. Het album met daarop tien liedjes is al te beluisteren op Spotify. In maart komt Weezers Black Album uit.