Heel Holland Bakt-jurylid Janny krijgt servies

Culinair journalist Van der Heijden is zelf fervent serviesverzamelaar en is naar eigen zeggen heel blij met haar eigen collectie, genaamd Sharing Moments. Ze koos voor deze naam omdat ’er niets mooier is dan met elkaar dierbare momenten te delen’.

Het ontwerpen zelf was volgens Van der Heijden een geweldige uitdaging: „Ik hou van de Delfts blauwe kleurencombinatie; daar zit zo’n lange geschiedenis van verfijning in besloten... En het bloemenmotief geeft het warme en handgeschilderde gevoel perfect weer. Maar ik wilde ook een brug slaan tussen traditie en vernieuwing: tussen strak gestileerd en nonchalante ongedwongenheid.”

Van der Heijden maakte het servies samen met en in opdracht van New Edition, dat ook servies van Pip Studio en vtwonen verkoopt. De collectie is verkrijgbaar bij de Bijenkorf.