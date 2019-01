Broederliefde op Amsterdam Open Air

Het tweedaagse festival vindt plaats op 1 en 2 juni in het Gaasperpark in Amsterdam en is een smeltkroes van muziekstijlen. Techhouse, deephouse, techno, eclectic, UK, hiphop, disco en verschillende Afrikaanse en Arabische muzikale stijlen komen allemaal aan bod. In totaal maken 150 artiesten hun opwachting.

De voorverkoop gaat op 28 januari van start en de reguliere kaartverkoop begint op 4 februari.