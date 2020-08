Nieuwe Revu gooit omstreden Brusselmans eruit

Volgens de schrijver was er sprake van ‘satire’, gisteren te gast bij EVA JINEK maakte Shirma er geen geheim van wel degelijk te zijn geraakt door het stuk dat zij als buitengewoon kwetsend heeft ervaren. Volgens een woordvoerder van het blad zat het al even in de planning te stoppen met de bijdragen van Brusselmans. De commotie die ontstond en die zijn weerslag had op het blad en Uitgeverij Pijper zouden een en ander wel hebben bespoedigd. De publicaties leidden op tv en op sociale media tot een storm van verontwaardigde reacties.

Brusselmans heeft zijn laatste stuk inmiddels ingeleverd. Morgen verschijnt die bijdrage. Wie daarin het lijdend voorwerp is, blijft nog geheim. Aanvankelijk leek na 67 jaar het doek te vallen voor heel Nieuwe Revu, dat blijkt niet zo te zijn. Begin september wordt een restyling gepresenteerd: maar zonder Herman Brusselmans dus.

Shirma Rouse werd door de redactie als eerste op de hoogte gebracht van het besluit hem de laan uit te sturen.