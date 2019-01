Samantha de Jong zegt extensions tijdelijk vaarwel

„Dit is me eigen haar ben onzettend blij hoe gezond me eigen haar is geworden we gaan weer voor iets nieuws bij @extendyourhair 😍 !! Onwijs mooie extensions en goede kwaliteit en niet schadelijk voor je eigenhaar !!”, schrijft een blije Samantha.

Barbie, zoals ze niet meer genoemd wil worden, lijkt opnieuw afscheid genomen te hebben van haar platinablonde lokken. In december ging ze al voor een nieuwe look, nadat ze terugkwam uit de afkickkliniek in Schotland. „Ik heb mijn blonde look achtergelaten in Schotland en ga verder als Samantha de Jong en ga mij richten op mijn herstel en mijn twee lieve kindjes”, liet ze toentertijd weten. Vervolgens was op haar Instagramaccount te zien dat de blonde coupe toch weer terugkeerde.