Bryan Singer: nieuwe aantijgingen triest

De filmmaker wordt opnieuw beschuldigd van seksueel ongepast gedrag en zelfs verkrachting. Daarbij zouden ook minderjarige jongens betrokken zijn, schreef het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic woensdag. In een verklaring aan Deadline ontkent Singer deze beschuldigingen.

„De laatste keer dat ik me over dit onderwerp heb uitgelaten, bereidde Esquire magazine zich voor op het publiceren van een artikel geschreven door een homofobe journalist die een bizarre obsessie met mij heeft die teruggaat tot 1997. Na zorgvuldig feitenonderzoek en gezien het gebrek aan geloofwaardige bronnen koos Esquire ervoor om dit stuk wraakjournalistiek niet te publiceren.”

Integriteit

Hij vervolgt: „Dat weerhield deze schrijver er niet van om het aan The Atlantic te verkopen. Het is triest dat The Atlantic zich aan deze lage standaard van journalistieke integriteit onderwerpt. Nogmaals, ik ben gedwongen om te herhalen dat dit verhaal claims aanhaalt van nepprocessen die zijn ingediend door individuen die bereid zijn om voor geld of aandacht te liegen. En het is geen verrassing dat, nu Bohemian Rhapsody een bekroonde hit is, dit homofobe stuk zo getimed is om te profiteren van het succes van de film.”

Singer werd twee weken voordat de opnames voor Bohemian Rhapsody werden afgerond ontslagen als regisseur van het project. Desondanks staat hij toch in de aftiteling.