Prins Charles neemt niets meer aan van Huawei

Het succesvolle Huawei zit wereldwijd in het verdomhoekje vanwege beschuldigingen van spionage of de mogelijkheid daarvan. De angst is dat de Chinese overheid bijvoorbeeld via de techniek en de mobiele telefoondiensten van het bedrijf toegang kan krijgen tot gevoelige gegevens.

De Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben Huawei - na Samsung de grootste fabrikant van slimme telefoons - al in de ban gedaan. In dat klimaat wil The Prince's Trust geen nieuwe giften ontvangen, aldus een verklaring. Huawei heeft de beslissing betreurd. "Het besluit is genomen om ongefundeerde redenen”, aldus het bedrijf. Een week geleden liet de universiteit van Oxford ook weten geen financiële steun meer te wensen van Huawei.

The Prince's Trust helpt jonge mensen tussen 11 en 30 jaar die in een achterstandspositie verkeren met scholing, werk en training.