Frank van der Lende wil mensen met elkaar verbinden

„Mensen met elkaar verbinden vind ik de allerbelangrijkste component van deze actie”, zegt dj Frank van der Lende, die samen met collega Eva Koreman tijdens de actie van 18.00 tot 00.00 te horen zal zijn, tegen BuzzE. „Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat we twee keer per jaar Serious Request doen, en je haalt deze actie niet zomaar van stal. Maar we kregen zo’n stortvloed aan oproepen van luisteraars dat we het wel móésten ondernemen”, lacht de dj.

Via Serious Request kun je behalve een plaatje aanvragen ook zelf een actie op touw zetten. „En dat kan natuurlijk sowieso al, zoals een vriend van mij die elke dag voordat hij naar de supermarkt gaat zijn 80-jarige buren vraagt of ze ook iets nodig hebben. Maar als je buren het prima zelf redden, kun je nu toch iets doen via onze actie.”

Donaties

De laatste editie in december bracht ruim 1,4 miljoen op. Van der Lende wil geen inschatting maken van het bedrag van de nieuwe editie, die van 13 tot 18 april loopt. „Veel vrienden van mij werken in de horeca, op festivals, of zijn muzikant: die hebben nu allemaal geen geld. Dus ik snap het wel als het geld er misschien even niet is.”

Naast donaties draait het de 3FM-dj’s daarom om mooie initiatieven. „Van het simpele steunen van mensen door op straat een mooie stoepkrijttekening te maken, tot restaurants die hun koffiebonen weggeven of café’s die hun fusten gratis leegtappen. Die acties willen we volgende week allemaal samenbrengen.”

Festivals

De coronacrisis beheerst ook Franks leven. „Ik lees alles voor mijn werk en ben een groot festivalliefhebber. Ik denk dat geen festival deze zomer nog doorgaat. Voor Singlefeestje, waar ik eigenaar van ben, moet we ook bekijken of de najaarstour nog door kan gaan.” Ook vallen zijn huwelijksplannen in het water. „Ik wilde dit jaar gaan trouwen met mijn vriendin, maar ik wil wel gewoon kunnen kussen en knuffelen. En al helemaal niet dat mijn opa’s en oma op een afstand achter glas moeten zitten.”

Vanwege de coronamaatregelen blijven de dj’s tijdens de actie gewoon in de studio. Het opgehaalde geld gaat naar het Rode Kruis, dat zich met vrijwilligers inzet om Nederland door de coronacrisis te helpen. „Ik ben heel trots op mijn clubje dat we deze actie gewoon nog een keer gaan neerzetten”, aldus Frank.