Erykah Badu wil excuses van docu-maakster

„Ik ben nooit door wie dan ook gevraagd om in de documentaire op te treden. Bied je excuses aan, zo simpel is het”, twitterde Badu.

Hampton regeerde: „Maak je een grap? Je hebt in het openbaar gezegd dat Kelly meer voor zwarte mensen heeft gedaan dan wie dan ook. Ze verwees hiermee naar een uitspraak die Badu in 2015 deed tijdens de Soul Train Awards show.

Onder vuur

Badu nam het al enkele keren op voor R. Kelly die onder vuur ligt vanwege beschuldigingen van misbruik van minderjarige meisjes. Terwijl zo’n beetje iedereen afstand lijkt te nemen van R. Kelly, neemt Badu het juist voor de omstreden zanger op. Tijdens haar show eerder deze maand in Chicago nam ze een moment pauze om hem haar steun te geven. En dat viel niet in goede aarde bij het publiek.

Terwijl het publiek haar trakteerde op luid boe-geroep, vroeg Erykah zich openlijk af of de mensen die zeggen misbruikt te zijn door Kelly zelf geen misbruikers zijn.

Later nuanceerde de zangeres haar woorden en zei ze dat „alles uit de context gehaald is.” „Wat ik heb gezegd, is dat ik van hem houd. Onvoorwaardelijk. Maar dat betekent niet dat dat ik zijn slechte keuzes steun. Ik hoop dat hij kan helen en ieder ander die door zijn toedoen is beschadigd”, aldus Badu.