Riverdale eert Luke Perry in nieuwe seizoen

De eerste aflevering, die in oktober op de Amerikaanse televisie te zien is, krijgt de titel In Memoriam. „Waarschijnlijk de belangrijkste aflevering van Riverdale die we dit jaar, of misschien wel ooit, zullen maken”, schreef Roberto Aguirre-Sacasa op Twitter. „Een eerbetoon aan onze verloren vriend. Dankbaar voor de mogelijkheid om Luke en Fred op deze manier te eren.”

In april werd in de Verenigde Staten de laatste aflevering uitgezonden waarin Perry te zien was. Toch is ervoor gekozen om het vertrek van zijn personage Fred Andrews pas in het vierde seizoen te verwerken. „Toen Luke overleed hadden we het einde van het derde seizoen al helemaal uitgedacht. We wilden daar niet iets tussen proppen en het daardoor niet tot z’n recht laten komen. We dachten: laten we dit even laten bezinken en de beste manier bedenken om Luke te eren en het personage Fred”, zei Aguirre-Sacase destijds.

Luke overleed op 4 maart op 52-jarige leeftijd aan een beroerte.