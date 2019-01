Nikkie de Jager aan de slag voor Marc Jacobs

Nikkie de Jager werd donderdagavond door Matthijs van Nieuwkerk aangekondigd als zijn tafeldame van de avond en terwijl hij opsomt waar de visagiste allemaal bekend van is, verklapt hij ook meteen de nieuwe aanstelling van Nikkie. „Je gaat je bemoeien met alles wat met zijn beauty-lijn te maken heeft”, verduidelijkt hij.

De Jager hoefde niet te solliciteren op de functie. „Nee, ik werd gevraagd gelukkig, want het is ook zo pijnlijk als je het dan niet krijgt”, reageert Nikkie trots. „Nee, ik vind het echt een eer. Zij hebben hun eigen make-uplijn en eigenlijk alles wat ze gaan uitbrengen, daar mag ik nu van zeggen: ’Nou misschien moet je dat niet doen’, of ’ja, doe!’. Dus dat vind ik een enorme eer!”