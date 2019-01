Hondje Frekkel wint Gouden Loeki

Ⓒ YouTube

De commercial van de Staatsloterij met het hondje Frekkel heeft de Ster Gouden Loeki 2018 gewonnen, de prijs voor de beste reclamespot. Frank Volmer, directeur van Ster reikte de prijs donderdag uit in Theater Tuschinski in Amsterdam. De reclame is gemaakt door reclamebureau TBWA\NEBOKO.