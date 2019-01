Volledige versie Disney-reclamesong vrijdag uit

„De afgelopen maand stroomde mijn inbox vol met vragen waar de hele versie te beluisteren was, vandaar dat ik besloten heb de hele versie uit te brengen!”

Christopher zal de track uitbrengen via alle streamingplatforms waaronder Spotify, Itunes en YouTube. Hij mocht een moderne vertolking maken van het Broadwaylied The Impossible Dream van Andy Williams. „Ik heb een melancholieke, niet zo’n luide stem en dat vonden ze blijkbaar mooi!”, vertelde de muzikant tegen ANP.

In de reclame gaat een jong wollig eendje op zoek naar zijn held Donald Duck en vindt hem uiteindelijk, tot zijn grote vreugde, in Disneyland Parijs. Sean Christopher de Vries, zoals de muzikant echt heet, vertelt dat de reclamespot meteen viral is gegaan. „Ik krijg heel veel berichtjes via Facebook met heel veel positieve reacties op mijn nummer.”

Sean kondigde in december al aan te werken aan een volledige versie van de muziek.