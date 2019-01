Tim Hofman krijgt prijs voor docu kinderpardon

Het burgerinitiatief werd binnen een dag ruim 100.000 keer ondertekend en was dagenlang in veel media het gesprek van de dag. Uiteindelijk leverde Hofman meer dan een kwart miljoen steunbetuigingen in. De documentaire werd in december ook al bekroond met een Hashtag Award, de jaarlijkse vakprijs voor de beste online content van het jaar.

In de veelbesproken aflevering van zijn serie #Boos confronteerde Hofman politici in Den Haag met asielkinderen die niet in Nederland mogen blijven.

Inhumaan

„Tim Hofman heeft laten zien dat het inhumaan is om kinderen die in Nederland geboren en geworteld zijn, naar het land van hun ouders terug te sturen, waar ze zelfs de taal niet van spreken. Het debat over het kinderpardon zal na de campagne ’Terug naar je eige land’ nooit meer hetzelfde zijn”, aldus de jury van de Issue Award.

Andere genomineerden voor de prijs waren Michael Kulkens, die zijn zoon Tommy-Boy verloor bij een verkeersongeval en die sindsdien succesvol campagne voert tegen appen in het verkeer, en advocate Bénédicte Ficq en longarts Wanda de Kanter, die met campagnes en een juridische procedure vechten tegen tabaksverslaving.