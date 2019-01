BZV-Steffi deelt vrolijk nieuws

Paardenfokker Steffi deelt donderdag op Instagram dat er een veulentje is geboren op haar boerderij. „Vanmorgen geboren: Ons Yvon. Ondanks de kou topfit”, schrijft Steffi bij een foto van het dier.

Aan Omroep Brabant legt Steffie uit dat het veulen is vernoemd naar de presentatrice van Boer Zoekt Vrouw, omdat ze altijd kiest voor een naam van goede vrienden of mensen die iets speciaals voor haar hebben betekend. Dat blijkt echter niet altijd even makkelijk...

„Vorige week was er ook al een merrie geboren, maar de naam hiervan moest met een andere voorletter beginnen. Dat heeft te maken met stamboekregels. Ik was dan ook dolblij dat we er vanmorgen een merrie bijkregen, die volgens een ander stamboek een voornaam mocht krijgen die met een O begon. Yvon was dus niet mogelijk en daarom hebben we haar ’Ons Yvon’ genoemd, op zijn Brabants dus”, legt Steffi lachend uit.