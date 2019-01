Jessica Biel heeft spijt van sexy kleding

„Had ik maar verschillende stijlen uitgeprobeerd in plaats van er altijd sexy bij te lopen”, vertelt Biel in In Styleverteltmagazine. „Als je kijkt naar mijn kledingkeuzes van vroeger had het misschien niet altijd zo om mijn lichaam hoeven gaan. Ik weet ook wel dat dat juist is wat je wilt als je jong bent, maar toch vind ik het jammer.”

Hoewel de actrice er vaak megasexy bij liep, had ze lange tijd moeite met de typische ’vrouwendingen’. „Het heeft echt wel even geduurd voordat ik al die dingen als schoenen en tassen begreep, maar op mijn twintigste ging er eindelijk een lampje branden en snapte ik het ineens.”