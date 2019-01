André van Duin en Janny van der Heijden gaan het water op

André van Duin vertelde er donderdag over tijdens de presentatie van haar servies. „We hebben een proefopname gemaakt waarbij we langs mooie riviertjes in Nederland varen, zoals de Linge en de Vecht, om te laten zien hoe mooi Nederland is. Onderweg eten we wat lekkers”, zei André tegen 6 Inside. Een titel van het nieuwe programma is er nog niet.

Het Heel Holland Bakt-jurylid presenteerde donderdag haar eigen serviescollectie, genaamd Sharing Moments. André van Duin reikte haar het eerste exemplaar uit.