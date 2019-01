Channing Tatum maakt Magic Mike-musical

De film uit 2012 is gebaseerd op de jeugd van hoofdrolspeler Channing Tatum, die in zijn jeugd stripper was in Florida. In de film was te zien hoe stripper Mike besloot met zijn werk te stoppen. Het script van de musical is een prequel en laat zien hoe Mike een stripper werd. Tatum is producent van de theaterproductie. „Bereid je voor op Magic Mike de Broadwaymusical”, twittert de acteur.

„Toen we Magic Mike aan het opnemen waren, bekeek ik mezelf in een string en dacht ’Nou Chan, zeg maar dag tegen je carrière.’ Dat zeven jaar later een Pulitzerprijs winnend team een volwaardige muzikale prequel zou maken, is het bewijs dat God van strippers houdt”, grapt hij tegen Deadline.

Het is nog niet bekend welke acteurs in de musical gaan spelen.