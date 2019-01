Jeff Bridges plaagt fans met Big Lebowski-filmpje

„Je kan niet in het verleden blijven hangen man. Stay tuned”, schrijft hij bij het filmpje dat 15 seconde duurt. Over de betekenis wordt in ieder geval al volop gespeculeerd. In het filmpje horen we The Dude lachen en is een datum te zien: 3 februari 2019.

Mogelijk gaat het om een reclame die die dag wordt uitgezonden. Het is dan Super Bowl Sunday, de dag dat bedrijven miljoenen spenderen aan reclames rond de uitzending van de finale van het American Football. Hoewel er verder geen concrete aanwijzingen zijn, zou het volgens fans kunnen gaan om een aankondiging van de langverwachte sequel van de film uit 1998.

In de film speelt Jeff Bridges Lebowski, een sloeber en nietsnut ook wel bekend als The Dude. Hij wordt per ongeluk in elkaar is geslagen door een groep dieven die op zoek waren naar een miljonair met dezelfde naam als hij. Na de film groeide The Dude uit tot een waar cultfiguur.