Fifty Shades-schrijfster komt met nieuw boek

„Het is een verhaal van de rijke Engelse aristocraat Maxim Trevelyan die de jonge vrouw Alessia Demachi ontmoet. Het is een Assepoester-achtig verhaal. Hopelijk is het een inspirerend liefdesverhaal met twee nieuwe personages die allebei hun ding doen, jongen ontmoet meisje”, zo vertelde James, wier echte naam Erika Mitchell is, aan Today.

Volgens James zullen de stomende seksscènes niet ontbreken: „The Mister bevat genoeg erotische momenten, alleen anders dan in Fifty Shades. Ik beloof dat de lezers het boek in een adem zullen uitlezen.”

The Mister ligt in april in de Britse boekhandel. Wanneer het in Nederland uitkomt is nog niet bekend. Wereldwijd waren de Fifty Shades-boeken van James een bestseller. Van de trilogie en twee titels die erna kwamen zijn wereldwijd meer dan 125 miljoen exemplaren verkocht.