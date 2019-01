Veiling garderobe Catherine Deneuve levert negen ton op

Catherine Deneuve Ⓒ Hollandse Hoogte

Een deel van de door couturier Yves Saint Laurent (YSL) ontworpen garderobe in bezit van de Franse actrice Catherine Deneuve is in Parijs geveild voor een bedrag van 900.000 euro. De opbrengst is de helft hoger dan de veilingmeesters van Christie’s vooraf hadden ingeschat.