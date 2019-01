Nicky Romero brengt single met Olivia Holt

„Ik ben heel erg trots op deze samenwerking met Olivia Holt”, vertelt de Nederlandse dj aan Billboard Dance. „Ze heeft een geweldige stem en heeft me gedurende het hele creatieve proces ondersteund. De emotie in Distance kwam meteen bij me binnen. Fans zullen het op hun eigen manier beleven, dat is wat mij in de eerste plaats inspireert.”

Las Vegas

Nicky deelt met Billboard nog meer nieuws. De dj krijgt dit jaar een vaste residentie in Las Vegas, waar hij gaat draaien in de clubs Omnia en Hakkasan. „De energie in deze clubs is ongeëvenaard. Het hele team dat erbij betrokken is zorgt voor een geweldige ervaring voor de fans en de artiesten”, reageert Nicky Romero op de aankondiging.

Andere dj’s die met regelmaat in de clubs in Las Vegas optreden zijn Tiësto, Zedd, Steve Aoki, Martin Garrix en Calvin Harris. Nicky Romero: „Dit worden de beste optredens uit mijn carrière. Ik kijk ernaar uit om in het voorjaar te beginnen.”