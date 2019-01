De Mol opnieuw gast bij Holland Zingt Hazes

Voor Johnny is het niet de eerste keer dat hij met zijn vrienden dit grote Hazespodium betreedt. Ook tijdens de jubileumeditie in 2017 heeft hij bij Holland Zingt Hazes verschillende nummers van de volkszanger ten gehore gebracht.

Uiteraard heeft De Mol er ’ontzettend veel’ zin in: „Destijds was het waanzinnig. André Hazes is voor mij een legende. Hij wist zoveel mensen bij elkaar te brengen. Dan ben je voor mij een held. Hazes is de basis, dat was vroeger bij ons thuis al zo. Ik vind het gaaf dat ik opnieuw op dit grote podium mag staan. Holland Zingt Hazes is een feest, niet alleen voor het publiek, maar ook voor alle artiesten die meedoen.”

In 2019 is het vijftien jaar geleden dat de Amsterdamse zanger André Hazes op 53-jarige leeftijd overleed. Voor de shows op 15 en 22 maart zijn nog kaarten te koop.