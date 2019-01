Galjaard verheugt zich op overstap naar Talpa

Hij gaat drie dagen per week de organisatie doorlichten en dan met name de situatie bij de televisiezenders. „Dan ga ik bekijken welke programma’s bij welke zender zouden passen en daar de bazen over adviseren”, aldus Galjaard.

De voormalig RTL-directeur denkt dat zijn nieuwe en oude werkgever, ondanks dat dat nu niet zo is, in de toekomst best weer wat nauwer zouden kunnen samenwerken. Hij zei het jammer te vinden dat Talpa en RTL elkaar niet hebben gevonden. „Maar wat niet is kan nog komen, nu is nu, dat kan over een of twee jaar weer anders zijn.”

Eerder donderdag zei Galjaard: „Bij Talpa Network is alles gedreven door creativiteit, inhoud, snelheid en innovatie. Het uitgangspunt is het creëren van mooie nieuwe dingen, met superprofessionele mensen”, laat Galjaard weten. „Het gaat er de komende tijd om dat we het contact met de kijker opbouwen op nieuwe manieren.”

Volgens De Mol gaat Galjaards inzicht een cruciale rol spelen in het succes van zijn bedrijf.