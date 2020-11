Kevin Hart reageert op kritiek foto dochtertje: ’Zoek een hobby’

De foto kwam Hart op kritiek te staan, omdat een aantal fans vond dat grof taalgebruik ongepast is bij een foto van een baby.

Hart laat weten zich helemaal niets aan te trekken van de kritiek. „Dit is de wereld waar we nu in leven... het is tegelijkertijd grappig en treurig”, schrijft de Amerikaanse comedian bij een screenshot van een artikel over de foto. „Jullie moeten eens volwassen worden en een hobby gaan zoeken.”

Hart had de foto gedeeld op de premièredag van zijn nieuwe show Zero F*cks Given, die momenteel op Netflix te zien is.