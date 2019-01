’Typetje Braboneger werd te ongemakkelijk’

„Ik voelde dat andere mensen het niet prettig vonden om de naam uit te spreken. Soms werd er denigrerend ’Brabonegertje’ van gemaakt”, vertelt Steven. „Alles waar ’tje’ achter staat is niet leuk, je voelt je kleiner gemaakt. Dit is niet de bedoeling man, dacht ik.”

In februari vorig jaar kondigde Steven aan per direct met Braboneger te stoppen. „Het zat me niet lekker meer. Ik heb inmiddels kinderen. Dat heeft mijn kijk op de wereld veranderd. Wat als zij ouder worden en vragen hoe het zit met die naam? Ik voelde me niet serieus genomen, het woord neger heeft een negatieve lading, er was alleen nog maar negativiteit.”

Volgens Steven was zijn typetje misschien ook iets te goed neergezet. „Veel mensen dachten dat ik écht zo was. Het was ook het enige dat ik van mezelf liet zien. Ik ben een Brabander, maar ik ben veel meer dan dat. Ik ben vader van drie kinderen - ze zijn 5, 3 en 5 maanden. Ik ben geboren in Suriname, spreek in mijn dagelijks leven veel Sranantongo, ga bijna alleen maar met Surinamers om. Dat deel van mij zag niemand.”