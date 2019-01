Politie twee keer aan de deur bij Blac Chyna

Volgens TMZ kwam er zondagavond een telefoontje binnen bij de politie dat Chyna dronken was en daarmee haar dochtertje Dream, waarvan Rob Kardashian de vader is, in gevaar bracht. Agenten namen poolshoogte maar vonden geen reden om in te grijpen: ze troffen geen dronken personen aan en Dream werd verzorgd door Chyna en een nanny. Het is niet duidelijk of zoon King ook aanwezig was of dat de 6-jarige het weekend doorbracht bij zijn vader Tyga.

Later moesten agenten weer naar het huis van de realityster komen, deze keer om een voormalig visagiste van Chyna te begeleiden. De twee kregen afgelopen weekend flink ruzie en de make-upartieste voelde zich niet veilig genoeg om in haar eentje spullen op te halen die ze in het huis had achtergelaten.

De advocate van Chyna hint er in haar verklaring op dat iemand expres een valse melding heeft gedaan. „Ik wil iedereen eraan herinneren dat bewust een valse verklaring afleggen bij de kinderbescherming juridische en strafrechtelijke gevolgen kan hebben”, aldus de raadsvrouw.