P!nk krijgt ster op Walk of Fame

Bij de ceremonie zal presentatrice Ellen DeGeneres een woordje doen over de popmuzikante. De organisatie achter de bekende sterrenstraat noemt P!nk in een verklaring: „Een unieke artiest die je verbaast en blij maakt tegelijkertijd. Ze betovert het publiek met haar stem en haar optreden.”

De ster van P!nk is de 2656e op de Walk of Fame. De zangeres is niet de eerstvolgende die wordt ingehuldigd in de straat: aanstaande maandag wordt de ster van actrice Taraji P. Henson onthuld.