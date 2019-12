Henk van der Meijden vestigt record met 35 jaar Wereldkerstcircus

Producent Henk van der Meijden, die al sinds het begin bij de organisatie van het Wereldkerstcircus betrokken is, is trots op het record. „Met 35 jaar vormt het Wereldkerstcircus de langste traditie ooit in het 132-jarig bestaan van Carré. Oscar Carré organiseerde sinds de oprichting van zijn circustheater 24 jaar lang kerstvoorstellingen, Circus Strassburger organiseerde in de jaren vijftig 22 jaar lang kerstvoorstellingen”, zegt Henk van der Meijden.

Bekijk ook: Arthur Hofmeester als circusscout

De producent drukt zich uit in superlatieven om de hoge kwaliteit van de acts te beschrijven, maar ook de omvangrijke schaal van het evenement. „Eigenlijk is dit het grootste circusfestival van Europa. Een Franse krant noemde het Wereldkerstcircus de Olympische Spelen van het circus. Dat klopt, vind ik, maar dan wel met louter winnaars van de gouden plakken.”

Circusfestivals

Voor het Wereldkerstcircus komt de crème de la crème van circusfestivals uit China, Rusland, de Verenigde Staten en Monte Carlo bijeen. „De winnaars van wereldberoemde circusfestivals zijn bijeen in Amsterdam. Dit kan alleen in Carré, want met deze productie valt niet te reizen. We geven in achttien dagen 43 voorstellingen. Met 60.000 bezoekers hebben we meer dan een ArenA vol.”

Van der Meijden werkt voor de jubileumeditie samen met Gia Eradze van het Royal Circus in Moskou. „Hij heeft het circusvak een enorme theatrale facelift gegeven met zijn extravagante balletten. Hij neemt 300 kostuums mee naar Carré. Zijn balletgezelschappen leiden verschillende acts in, dat is het vernieuwende van dit jubileumprogramma.”

Moeilijk

Het Groot Chinees Staatscircus Shandong presenteert in Amsterdam met 24 artiesten de Europese première van het grootste hoedenjongleurnummer ter wereld. In januari staat dit gezelschap op het Internationaal Circusfestival in Monte Carlo. Dat geldt ook voor de Europese première van het trapezenummer van Tuniziani uit Amerika.

Reizende circussen hebben het moeilijk, zegt Van der Meijden, maar voor kerstcircussen blijken bezoekers te sparen om ieder jaar weer te kunnen bezoeken met de hele familie. „Voor 60 procent van onze bezoekers is het Wereldkerstcircus een familie-uitje. Elk jaar komen de mensen terug. Dan zien de kleinkinderen hun oma’s weer met wie ze de rest van het jaar alleen digitaal contact hebben door te whatsappen.”