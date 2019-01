Anton Yelchin wilde ziekte bekendmaken

Anton had een rol geboekt in serie Mr. Mercedes en had aan zijn ouders laten weten dat hij eindelijk klaar was open te zijn over zijn ziekte, die patiënten een levensverwachting geeft van tussen de 35 en 40 jaar. Zelf wist de acteur niet dat hij aan de dodelijke aandoening, ook bekend als taaislijmziekte, leed tot hij bijna volwassen was, vertelt zijn moeder Irina in het interview. „Ik was bang dat het hem te veel zou beperken. Hij wist niet wat er echt aan de hand was, hoe moeilijk en gevaarlijk de ziekte was tot hij een jaar of 17, 18 was en ik hem moest zeggen dat hij niet feestjes mocht als er gerookt werd.”

De acteur vertelde bijna niemand in Hollywood over zijn ziekte, die zorgt voor slijmophopingen in de longen waardoor organen slecht gaan functioneren. In 2016 kwam hij om het leven bij een bizar ongeluk: de auto van de 27-jarige rolde om onduidelijke reden van zijn oprit, waarna Anton klem kwam te zitten tussen het hek van zijn huis en een stenen brievenbus. Zijn ouders richtten de Anton Yelchin Foundation op, en maakten zijn diagnose bekend nadat ze vorig jaar een flinke donatie gaven voor onderzoek naar CF.

De strijd van de acteur tegen de ziekte is ook onderwerp in een nieuwe documentaire over het leven van Anton, die aankomende week op het Sundance filmfestival in première gaat. Zijn ouders hopen dat de film andere chronisch zieken inspireert om alles uit het leven te halen.