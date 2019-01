Albert Verlinde blijft bij 6 Inside, ondanks extra baan

Erland Galjaard, de nieuwe strategisch adviseur van Talpa, deed donderdagavond bij Jinek uit de doeken waarom Verlinde toentertijd weg moest bij RTL Boulevard. Galjaard was toen de baas bij RTL en wilde het programma vernieuwen. Hij eiste toen onder meer van zijn presentatoren dat zij hun aandacht volledig zouden richten op het programma.

„Albert had een baan bij Stage Entertainment, Winston had een baan bij Talpa; dat vond ik niet goed”, aldus Galjaard in Jinek. „Zo werkt dat niet, overdag een baan hebben en dan aan het eind van de middag binnenkomen. Ze moesten kiezen en mee veranderen, dat wilden ze niet.”

Ook op het programma 6 Inside heeft Erland de nodige kritiek. „Wat er aan schort? Veel, het decor, er zit geen flow in. Dat is iets wat je nodig hebt. In het oude Boulevard – en dat weet Albert beter dan ik – zat flow en spanning in tussen Beau en hem. Dat was eigenlijk ook toeval, hoor, want Beau is op het allerlaatste moment gecast. Albert is wel iemand die dit kan dragen, dus je moet hem wel de tijd geven. Jan is nog een jonge jongen. Ik ben te angstig om te zeggen ’dit wordt nooit wat’.”

Dubbelfuncties

Verlinde werkt nu als showbizzdeskundige bij 6 Inside, het nieuwe showbizzprogramma van Talpa. Verlinde heeft nog steeds een dubbelfunctie; naast presentator van 6 Inside is hij nog steeds directeur van producent Stage Entertainment. Dit zal nu dus geen consequenties hebben, bevestigt een woordvoerder van Talpa.

Het hebben van meerdere functies is in Hilversum een actueel discussiepunt. Zo staat bijvoorbeeld de functie die KRO-NCRV-coryfee Yvon Jaspers bekleedt bij het grote veevoederconcern For Farmers ter discussie. Zij draagt voor het commerciële bedrijf dezelfde boodschap uit als het programma Onze Boerderij, dat zij maakt voor de NPO.