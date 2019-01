Eva Simons brengt nieuwe single uit

„Ik gaf deze map aan Boaz van de Beatz en hij maakte de productie ervoor. We hebben het in mijn studio in Amsterdam in zijn geheel voltooid”, zegt Eva. „Op het moment van schrijven van dit nummer had ik een pauze ingelast, de tekst is een beetje melancholisch, maar heel echt. Ik was heel erg verliefd, maar ik wist dat ik niet langer bij deze persoon kon blijven. Ik denk dat veel mensen zich met de boodschap kunnen identificeren.”

Over welke verliefdheid Eva het heeft, is niet duidelijk. Ze heeft sinds 2017 een relatie met Boaz. Daarvoor was ze getrouwd met dj Sidney Samson.