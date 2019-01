Elizabeth roept op tot eenheid

„Terwijl we zoeken naar nieuwe antwoorden in dit moderne tijdperk, geef ik de voorkeur aan beproefde methoden”, zei de 92-jarige vorstin in een toespraak. „Zoals op een positieve manier over elkaar praten, verschillende standpunten respecteren, samenkomen om punten van overeenkomst te zoeken en nooit het grotere geheel uit het oog verliezen.”

De koningin nam het woord brexit niet letterlijk in de mond. Ze moet zich als staatshoofd politiek neutraal opstellen. Toch denken waarnemers dat Elizabeth de politieke klasse streng toespreekt. „Beëindig brexit-vete, zegt koningin tegen vechtende politici”, kopt de krant The Times. Ook de BBC concludeert dat het gaat om een ’boodschap’ van de queen.

De naderende brexit heeft Groot-Brittannië in een diepe politieke crisis gestort. Het Verenigd Koninkrijk verlaat de EU op 29 maart, maar de brexitdeal van premier Theresa May is verworpen door het Britse parlement.