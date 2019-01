Moeder rapper Feis dankbaar voor steun

Vrijdag zou Feis 33 jaar zijn geworden. Op verzoek van zijn moeder is een nieuwe track van hem en zijn goede vriend Winne uitgekomen. De track heet Dankbaar en de opbrengst van het nummer gaat volledig naar een nieuwe stichting die ter ere van Feis wordt opgezet.

Met deze stichting worden initiatieven gesteund die hij een warm hart toedroeg. Zo wordt er een watervoorziening in het dorp van zijn grootouders aangelegd. Omdat Feis altijd klaarstond voor jong talent, zijn er ook plannen om een studio te bouwen waar beginnende artiesten de kans krijgen zich te ontwikkelen.

Met de lancering van Dankbaar gaat de laatste wens van de rapper in. Op de laatste beelden die van hem gemaakt zijn, is te horen dat het zijn doel was om dit jaar nieuwe muziek uit te brengen.

Feis werd op 1 januari neergeschoten in het centrum van Rotterdam en overleed later die dag in het ziekenhuis.