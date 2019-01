’Ronnie Flex en Famke Louise uit elkaar’

De teksten die Ronnie heeft gedeeld liegen er niet om. De zinnen: „Can’t love no thottie”, en „Je kunt een b*tch niet vertrouwen, want ze doet het met iedereen”, suggereren dat Famke vreemd zou zijn gegaan, want in straattaal betekent ’thot’ een vrouwelijk persoon die er meerdere (seks)partners op nahoudt.

Daarnaast is het opvallend dat de twee elkaar niet meer volgen op Instagram. Opmerkelijk, want na maandenlange speculaties over hoe het tussen Ronnie en Famke zou zitten, lieten ze eind vorig jaar weten dat ze een stel zijn met de clip van hun nummer Alleen door jou. Zelf bevestigde Famke in RTL Late Night dat ze al een tijdje samen waren.

RTL Boulevard laat weten dat het management nog niet gereageerd heeft op het gerucht.

