Roma-ster niet naar Oscars door visumbeleid VS

Roma is een ode van regisseur Alfonso Cuarón aan zijn jeugd in Mexico City in de jaren zeventig. Het verhaal volgt de besognes van een huishoudster in een welvarend Mexicaans gezin. Jorge Antonio Guerrero speelt het vriendje van de huishoudster.

De acteur vertelt het Mexicaanse blad Quién dat hij al driemaal heeft geprobeerd een visum te krijgen om naar de VS te reizen, maar tevergeefs. Hij heeft zelfs een brief gekregen van de producent van de film, streamingdienst Netflix, waarin staat dat hij is uitgenodigd voor een perspresentatie van Roma. Maar deze brief werd niet eens gelezen door de medewerkers van de Amerikaanse ambassade in Mexico.

Shutdown

Time Magazine meldt dat de ambassade in Mexico nog wel in bedrijf is, ondanks de ’shutdown’ van Amerikaanse overheid die nu al meer dan vier weken duurt. President Donald Trump eist geld voor een muur tussen de VS en Mexico, maar het Congres wil hier geen toestemming voor geven. Roma is met tien nominaties één van de twee belangrijkste kanshebbers bij de Oscaruitreiking.

Het is niet de eerste keer dat een belangrijke betrokkene niet naar de Oscars kan door het Amerikaanse visumbeleid. In 2017 kon de Iraanse regisseur Asghar Farhadi niet aanwezig zijn om zijn beeldje voor de film The Salesman in ontvangst te nemen omdat Trump Iran op een zwarte lijst had geplaatst.