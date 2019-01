Marc de Hond en Remona Fransen gaan trouwen

Na de voorstelling vroeg Myjer zijn collega De Hond het podium op waar hij zijn vriendin ten huwelijk vroeg. Myjer fungeerde hierbij als bodydouble en ging in plaats van De Hond, die in een rolstoel zit, op de knieën voor de oud-atlete. De Hond plaatste het filmpje vrijdagmiddag op Facebook.

Het tweetal is inmiddels acht jaar samen en heeft twee kinderen: Olivia (bijna 2) en James, die in augustus werd geboren. De Hond (41) en Fransen (33) ontmoeten elkaar op trainingscentrum Papendal, waar hij trainde als rolstoelbasketballer van het Nederlands team en zij als succesvol atlete op de zevenkamp.

Het is nog niet duidelijk wanneer het koppel exact gaat trouwen. De Hond ondergaat op dit moment een chemokuur vanwege een kwaadaardige tumor in zijn blaas. „In het ideale scenario gaan we de datum plannen zodra ik hersteld ben”, laat de cabaretier en presentator in een korte toelichting weten.