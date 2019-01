Nieuwe liefde voor ex-liefje Memphis Depay?

Met een kiekje waarop de twee innig poseren ziet het er naar uit dat ze hiermee bevestigt dat zij en Trey een setje zijn. Bij de foto schrijft ze met hartjes: „It is what it is.”

In 2018 staken geruchten de kop op dat Memphis en Lori uit elkaar zouden zijn, nadat op de Instagramaccounts van hen beiden de foto van het huwelijksaanzoek dat de voetballer deed, verwijderd was. Zelf hield Memphis telkens de lippen stijf op elkaar over of het stel wel of geen punt achter hun relatie had gezet.