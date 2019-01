Kijkers en deelnemer Per Seconde Wijzer verbolgen over ’sportvraag’

De vele mensen die zich op sociale media hierover boos maakten, spraken massaal van een ’rotstreek’.

Eindredacteur van het programma, Bart Oenema, is het daar niet mee eens. Hij beaamt dat het ’heel zuur’ is voor de kandidaat. Maar ’it’s all in the game’, stelt hij. Een finalekandidaat kan altijd een vraag krijgen die heel breed in een bepaalde categorie valt. Dat hoort bij het spel.”

Meerwijk liet vrijdagochtend op Qmusic weten dat de bijval hem goed doet. Hij vertelde dat hij er best mee gezeten heeft. „Ik blijf erbij: haal het woord Superbowl weg en het heeft niets met sport te maken. Ik heb me bewust opgegeven voor deze quiz die juist over sport gaat. We kunnen erover twisten of dit algemene kennis is, maar daar heb ik me niet voor opgegeven.”