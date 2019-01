Topmodel Bar Refaeli gaat Songfestival presenteren

Refaeli komt oorspronkelijk uit Israël en is al jaren een van de meest gevraagde modellen ter wereld. Ze is tevens bekend van haar relatie met acteur Leonardo DiCaprio tussen 2005 en 2011. Inmiddels is ze getrouwd met de Israëliër Adi Ezra.

Tijdens het Songfestival krijgt Refaeli hulp van de Israëlische presentatoren Erez Tal en Assi Azar. Lucy Ayoub completeert het viertal. Zij is vooral bekend van haar eigen YouTube-kanaal.

Het Eurovisiesongfestival vindt dit jaar plaats van 14 tot 18 mei. Zanger Duncan Laurence komt namens Nederland in actie.