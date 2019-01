BzV-Marc vader geworden van zoontje

„Het is echt een gek gevoel. Je bent opslag verliefd en je weet dat je alles voor dat mannetje wil doen. En elke keer als je hem ziet, komt er soort drug vrij die je helemaal gelukkig maakt. Te gek! En niet goed te omschrijven”, laat Marc weten aan de website van Boer zoekt Vrouw.

Ook laat hij weten dat de namen heel zorvuldig zijn uitgekozen. „Merel vindt de naam Vos heel erg leuk, want haar zoontje uit een eerdere relatie draagt onder andere de naam Wolf. En ik vind Melle heel erg leuk en de naam Jels is uit de familie. Ik vind alle de namen leuk. Als ik wil kan ik hem Melle noemen. Maar tegenwoordig zijn de vrouwen de baas, dus zij mag beslissen hè, haha!”, aldus Marc.

Bekijk ook: Boer Marc overweegt verhuizing naar NL

Voorlopig blijven de twee nog pendelen tussen Nederland en Zambia, alhoewel hij waarschijnlijk binnenkort zal verhuizen naar Oeganda om daar een nieuwe kwekerij op te zetten. „Komende tijd ben ik wat meer in Nederland en zodra Vos al zijn inentingen heeft, komen ze ook mijn kant op. Dan kan ik Vos wat vaker zien. We blijven voorlopig heen en weer reizen, want helaas zit ik in het vak waar mijn werk in het buitenland is.”

Toch denkt hij erover na om in de toekomst definitief terug te keren naar Nederland. Zo vertelt hij: „Als Vos vier is en hij naar school moet, denk ik dat ik naar Nederland terugkom, of zelfs eerder. Scholing is gewoon erg goed in Nederland. Ik probeer steeds meer m’n thuisbasis in Nederland te maken, maar toch moet ik voor m’n werk nog wel in het buitenland zijn. Misschien word ik wel melkveehouder in Nederland, hahaha!”

