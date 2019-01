Britt Dekker laat prinsesjes met rust op Jumping

„Ik ben enorm fan van het koningshuis”, zegt Dekker. „Ik zou het heel jammer vinden als er geen koning meer zou zijn. En de prinsesjes rijden alle drie ook paard; we delen dus dezelfde passie en hobby. We zouden denk ik een ontzettend leuk gesprek kunnen hebben.”

Maar de koninklijke familie heeft ook wel eens behoefte aan een dagje rust, vermoedt de mediapersoonlijkheid. „Ze zijn gewoon een dagje uit op Jumping, ik kan me voorstellen dat ze niet zitten te wachten op Britt Dekker.” Uit betrouwbare bron heeft zij overigens wel vernomen dat de prinsesjes haar YouTube-kanaal over paarden kennen. „Daar ben ik best trots op – als het waar is natuurlijk.”

Dekker verzorgt vrijdagavond een show met Gerard Joling op het paardenspektakel Jumping Amsterdam. Zij is fervent paardenfan en beheert een zeer populair YouTube-kanaal over paarden. Dekker krijgt zondag een les van dressuuramazone Anky van Grunsven. Joling heeft in het verleden al eens eerder paard gereden en laten zien zelfs over dressuurtalent te beschikken tijdens andere paardenevenementen.