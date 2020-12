Publieke Omroep herhaalt programma's met Bram van der Vlugt

Even na middernacht, direct na het late journaal, is op NPO 1 een solovoorstelling van Van der Vlugt te zien uit 1989. In Kan er iets goeds komen uit Nazareth? vertelt de acteur het verhaal van de apostel Petrus.

Op NPO 2 is eerder op de avond een herhaling te zien van het programma Volle Zalen. Om 22.05 uur zendt AVROTROS de aflevering uit waarin presentator Cornald Maas met Bram praat over zijn joodse wortels, zijn successen in het theater en de grote plannen die hij tijdens de opnames in 2018 had. Samen met Maas bezoekt de acteur het gemeentearchief in Den Haag, waar hij stuit op documenten over zijn moeder.

Bram van der Vlugt overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag in zijn slaap aan de gevolgen van het coronavirus.