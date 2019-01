’Ex-koning Maleisië en voormalig Miss Moskou gaan scheiden’

De relatie van de sultan van Kelantan en de Russische houdt de gemoederen al enkele maanden bezig. Muhammad V, die in 2016 voor vijf jaar werd gekozen als koning van Maleisië, nam begin november twee maanden verlof op. Dat zou zijn om gezondheidsredenen. Enkele weken later echter doken er foto’s en filmpjes op van een trouwplechtigheid van Muhammad en Oksana.

De Maleisische premier zei van niets te weten en het paleis behield het stilzwijgen. Op 6 januari, zes dagen na het hervatten van zijn werkzaamheden, verraste de koning vriend en vijand met de mededeling dat hij de koningstroon voortijdig opgaf. Opnieuw werd geen uitleg gegeven en sindsdien is Muhammad min of meer uit het zicht verdwenen. Donderdag kwam hij ook niet opdagen bij de verkiezing van een nieuwe koning. Dat voedde geruchten dat de andere sultans hem hadden aangespoord om op te stappen, omdat hij met zijn huwelijk met de 24-jaar jongere ex-Miss Moskou de monarchie in diskrediet had gebracht.

Oksana, die zich tot de islam zou hebben bekeerd, en Muhammad zijn in Maleisië nooit samen gezien. Wellicht dat daar de oorsprong ligt van berichten in Russische media over een op handen zijnde scheiding. Van officiële kant in Maleisië is ook twee maanden na het opduiken van de huwelijksfoto’s niets gezegd over een relatie van Muhammad met Oksana.