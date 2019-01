GLAAD haalt Bohemian Rhapsody van awardlijst

De GLAAD Media Awards worden ieder jaar uitgereikt aan makers van film, televisie en andere media die leden van de LHBTQ-gemeenschap op een positieve manier hebben neergezet. Bohemian Rhapsody, over het leven van de biseksuele Queen-frontman Freddie Mercury, stond op de lijst van gegadigden voor een nominatie, maar is daar vanaf gehaald toen de nieuwe beschuldigingen aan het licht kwamen.

Regisseur Singer is in de afgelopen vijf jaar meerdere keren beschuldigd van misbruik van minderjarige jongens of pogingen daartoe. Afgelopen week publiceerde The Atlantic een verhaal waarin nog eens vier mannen stellen dat Singer zich aan hen heeft vergrepen toen ze minderjarig waren. De regisseur ontkent en beschuldigde de schrijver van het artikel van homofobie. Ook dat schoot GLAAD in het verkeerde keelgat. „In Singers reactie gebruikt hij homofobie om de aandacht af te leiden van seksueel misbruik, GLAAD roept media en de filmwereld op om niet te vergeten in eerste plaats aan de misbruikslachtoffers te denken”, aldus de organisatie in een verklaring aan The Hollywood Reporter.