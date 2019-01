Khloé gespot met ’Kanye for president’-pet

Kanye maakte in 2015 bekend politieke ambities te hebben. Tijdens de Video Music Awards van MTV dat jaar kondigde hij aan in 2020 een gooi te doen naar het presidentschap. Inmiddels is dat uitgesteld tot 2024; de rapper is goed bevriend met de huidige president Donald Trump, die in 2020 zelf voor herverkiezing zal gaan.

Op Nieuwjaarsdag liet de muzikant weten nog altijd achter zijn politieke plannen te staan. In een reeks onnavolgbare tweets liet hij onder meer weten: „We gaan de wereld veranderen. God staat aan mijn kant. Ik ben een christen. Ik ben belastingbetaler. Ik ben mezelf. God is met ons.”