Zangeres Tinashe blij met Nederlandse cover

De 26-jarige zanger uit Hoogvliet is de allereerste mannelijke artiest uit Nederland die benaderd is voor de populaire YouTube-rubriek. Dit gebeurde naar aanleiding van een cover van ’No Drama’, een nummer van Tinashe.

Zij reageert persoonlijk op de YouTube-cover van de Nederlander. „Wacht even”, zegt Tinashe verbaasd als ze de versie van Gerson Rafael te zien krijgt. „Hij heeft zijn eigen couplet geschreven!” Ze is enthousiast over de muzikale aanpak van de Nederlandse artiest. „Het is erg doordacht aangepakt. Heel goed gedaan!”

Na Davina Michelle en Emma Heesters is Gerson Rafael de derde Nederlandse artiest die is opgepikt door het Amerikaanse Glamour. Gerson Rafael doet mee aan het televisieprogramma DanceSing. Zijn auditie wordt donderdagavond 31 januari om 20.30 uur uitgezonden op SBS6.